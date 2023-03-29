موعد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 الليلة على قناة DMC

يبحث الجمهور المصري والعربي عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمیر كرارة في رمضان 2023، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي جرت بالحلقات السابقة، وذلك في سابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 الليلة

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc حصريًا في رمضان 2023، تكون على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، 9 مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنَّه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

يشارك في مسلسل سوق الكانتو عددًا كبير من الفنانين، منهم: فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو، في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.