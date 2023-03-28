ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6.. أمير كرارة يسلم «الخواجة» للشرطة

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو، الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان عبر قناة دي إم سي الفضائية، العديد من الأحداث المهمة والشيقة، ويتطلع الجمهور إلى معرفة ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو

وشهدت أحداث الحلقة 6 من «سوق الكانتو» نجاح طه القماش «أمير كرارة» في استرداد الأقمشة الخاصة بجده حسانين القماش «عبدالعزيز مخيون» بعد أن سرقها المعلم عوض، وهي البضاعة التي أكد الأخير أنها غرقت في البحر.

كما نجح في تسليم «الخواجة» للشرطة والتخلص من إزعاجه له ومطاردته له.

واستكمل مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6 أحداثه اليوم بمفاجآت والأحداث الشيقة، والتي تكشف عن إصرار «طه القماش» أمير كرارة، على إثبات براءته ضد التهمة الموجهة إليه بحرق مخزن «المعلم عوض» ضياء عبدالخالق، وذلك أمام شيخ الحارة، حيث انتهت حلقة أمس على هذا المشهد، وتظهر حلقة اليوم بانتقام «طه» من المعلم عوض والخواجة جابر.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تنشأ بينه وبين فتاة أجنبية «مي عز الدين» قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي.