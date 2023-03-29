مصمة ملابس مسلسل سوق الكانتو: مظهر مي عز الدين كان تحديا بالنسبة لي

أبدت مروة عبد السميع، مصممة أزياء مسلسل «سوق الكانتو»، المعروض خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، سعادتها بردود أفعال الجمهور الإيجابية على المسلسل وملابس الأبطال، وتحديدا الفساتين التي ارتدها الفنانة مي عز الدين خلال الحلقات الأولى والتي لاقت إعجاب المشاهدين على منصات التواصل الاجتماعي.

«لوك» بسيط

وكشفت مروة عبد السميع، أن العمل على ملابس مي عز الدين ومظهرها الخارجي كان بمثابة تحد بالنسبة لها، خاصة بعد ظهورها في شخصية «العايقة» في مسلسل «جزيرة غمام» العام الماضي، قائلة: «كنا عايزين يكون شكلها مختلف تماما، وخدنا وقت في البحث حتى استقرينا على الشكل النهائي الذي تتضمن الباروكة القصيرة والمكياج الهادئ والنمش على بشرتها، ورغم أن اللوك بسيط إلا أنه غيرها تماما».

مروة عبد السميع تكشف كواليس العمل على أزياء سوق الكانتو

وعن المصادر التي اعتمدت عليها مروة عبد السميع كمرجع للملابس في مسلسل سوق الكانتو، أوضحت في تصريحات لـ «الوطن»: «جزء كبير من المصريين في ذلك الوقت كانوا يرتدون مثل الأوروبين، كما كان يظهر في إعلانات صيدناوي، أو صور قديمة تؤرخ لتلك الفترة، منها ملابس السيدة هدى شعراوي وغيرها من السيدات في ذلك الوقت، والبحث استغرق حوال شهر ونصف، حتى أصبح لدي ملفات مليئة بالملابس والأحذية وقصات الشعر في ذلك الوقت».