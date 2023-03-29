قناة الناس تبث تلاوة قرآنية للشيخ محمد الشرقاوي من مسجد في البرازيل

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة» عبر قناة «الناس»، لقطات لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد منجود الشرقاوي، من «فوز دو إيغواسو» في البرازيل.

وتنقل قناة الناس، شعائر الصلوات بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد البرازيل، وواشنطن بأمريكا، وفرنسا، وغيرها تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتعرض القناة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية طوال شهر رمضان المبارك.