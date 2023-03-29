مصطفى حسني يكشف عبر قناة «الناس» خطوات إحياء المودة بين الأخوات

قال الداعية مصطفى حسني، إنَّ هناك 3 خطوات لإحياء المودة بين الأخوات، وهي نية وفعل وترك، مشيرًا إلى أنَّ النية هي العزم واتخاذ قرار الإصلاح ويكون الله مطلع على قلبك وما بداخلك بأن نيتك حسنة، كون القلب هو محل نظر الرب، موضحًا أنه عندما تتواجد إرادة بالقلب لأمر يرضي الله، ينزل المدد من ملك الملوك، من يريد إصلاحًا يوفق الله بينهما.

العون والمدد بالنيات

وأضاف «حسني»، خلال برنامجه «رميم» عبر قناة «الناس»، أنَّ العون والمدد بالنيات، موضحا أنه يجب التحلي بالصبر والتأني في طريق إصلاح الإنسان علاقته بإخوته كون الإنسان يقوم بذلك من أجل الله سبحانه وتعالى الذي فرض علينا صلة الرحم.

وأشار إلى أنَّ صلة الرحم كتعبير مشتقة من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الرحمن الرحيم، موضحًا أن الخطوة الثانية لإحياء المودة بين الأخوات تتمثل في الفعل أي أخذ ذمام المبادرة والبدء في الصلح والسلام، ذاكرًا قول النبي: «خيرهم الذي يبدأ بالسلام».

ترك رد الفعل حال الصلح

وتابع أنَّ الخطوة الثالثة لإحياء المودة بين الأخوات تتعلق بالترك، أي ترك رد الفعل البادر في حالة بدء أحد أخواتك بالتواصل والصلح والسلام، موضحًا: «متموتش الخير عندك، لأن البني آدم لما بيكون في قطيعة بينه وبين حد وبيحاول يصلح ويوصل الرحم بتكون كرامته وعزة نفسه وشيطانه عاملين بيأخروه ويرددوه».