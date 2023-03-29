الداعية مصطفى حسني عبر قناة الناس: انطفاء المودة بين الأخوات لها عواقب عديدة

قال الداعية مصطفى حسني، إن انطفاء المودة وهدمها بين الأخوات لها عواقب عديدة في الحياة، أبرزها: كثرة الصدامية بين أبناء الأسرة الواحدة، وهذا ما يسمى في الشريعة بـ«فساد ذات البين»، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن فساد ذات البين هي الحالقة لا تحلق البين بل الدين، موضحًا أن حقيقة القرب إلى الله عز وجل هي الإحسان للمقربين ثم الدوائر الأوسع.

أبغض العباد عند الله هو الألد الخضم

وأضاف خلال برنامجه «رميم» عبر قناة «الناس»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض العباد عند الله هو الألد الخصم، مشيرًا إلى أن الألد الخصم هي الإنسان كثير الصدامية بحديثه، متابعًا أن تعرض الإنسان لقطع صلة الرحم تعد ضمن عواقب انطفاء المودة بين الأخوات.

الإنسان مسئول على ترميم علاقاته بإخواته

وأشار إلى أن الإنسان قد لا يشعر بوقوعه في كبيرة من الكبائر وهي قطع صلة الرحم بسبب علاقته المطفية بين أخواته، إذ أنه مسئول على إعادة ترميمها مرة أخرى قدر الإمكان، ذاكرًا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بـ« لما خلق الله الخلقَ قامت الرَّحِمُ».