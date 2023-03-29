موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأربعاء 29-3- 2023

يستعد المواطنين في محافظة الوادي الجديد إلى إفطار سابع أيام شهر رمضان الموافق 29 مارس 2023، ويرغب الجميع في معرفة مواعيد أذان المغرب اليوم الأربعاء.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم

وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان المغرب في سابع أيام رمضان في محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، سيكون في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الوادي الجديد اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في سابع أيام الشهر الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الظهر: 12:04 ظهرا.

العصر: 3:32 مساء.

المغرب: 6:14 مساء

العشاء 7:29 مساء.

مدة ساعات الصوم: 14:04 ساعة.

مواعيد الإفطار اليوم في الوادي الجديد الأربعاء 2023-3-29

كما تستعد جميع المنازل في محافظة الوادي الجديد لإعداد إفطار سابع أيام شهر رمضان 2023، عقب آذان المغرب 6:14 مساءً، لاستقبال إفطار سابع أيام شهر رمضان المبارك 2023، اليوم الأربعاء، وتزيين المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات وتبدأ صلاة التراويح مع صلاة العشاء اليوم.