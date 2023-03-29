موعد صلاة وأذان المغرب بمحافظة شمال سيناء 2023

يحرص المصلون من أهالي سيناء على معرفة موعد صلاة المغرب وموعد الإفطار في اليوم السابع لشهر رمضان المبارك، وتقدم جريدة وموقع «الوطن» خدمة مواعيد الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، بما فيها صلاة المغرب بمدن وقرى شمال سيناء.

موعد أذان المغرب في مدينتي الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء

ويؤذن لصلاة المغرب بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء في تمام الساعة 6:06 دقيقة، فيما يحين موعد أذان المغرب في مدينتي الشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء في تمام الساعة 6:08 دقيقة.

أدعية دينية وتواشيح قبيل صلاتي المغرب والفجر بالمساجد

وتواصل بعض المساجد الكبرى في العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء، تقديم الأدعية الدينية والتواشيح اليومية قبيل الصلوات، بما يشبه المساجد الكبرى المعروفة في القاهرة والأزهر الشريف، سواء قبيل أذان الفجر أو قبل أذان المغرب ومدفع الأفطار، بشكل يومي استعدادا للصلوات.

الملتقى الديني بشكل يومي من مسجد النصر بالعريش

بدورها، واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء، دروس الوعظ، وخطب الملتقى الديني الذي يتم بالمشاركة بين مديرية أوقاف شمال سيناء، والمنطقة الأزهرية وشيوخ العلماء من الأزهر الشريف، وذلك بمسجد النصر أحد أكبر المساجد بشمال سيناء.