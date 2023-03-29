محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات ويمنحهن رحلات عمرة

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثاليات، منهن الفائزة على مستوى الجمهورية، وتم منحهن شهادات تقدير، ومبالغ مالية، إضافة إلى رحلات عمرة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشورى، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكر للمحافظة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

10 رحلات عمرة للأمهات المثاليات

وأعلن «نور الدين»، في بيان اليوم الأربعاء، عن رحلات عمرة للأمهات العشرة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن.

محافظ كفر الشيخ يعرب عن سعادته لتواجده وسط الأمهات المثاليات

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن بالغ سعادته لتواجده وسط الأمهات المثاليات بالمحافظة، مثمنًا تضحياتهن وجهودهن في تنشئة أفراد قادرين على خدمة الوطن، متمنيًا للجميع حياة أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة، مقدمًا التحية والتقدير لكل أم مصرية ولكل أم كفراوية في عيدها.

أسماء الأمهات المثاليات المكرمات

وجاءت أسماء الأمهات المثاليات المكرمات بكفر الشيخ كالتالي: هدى عبداللطيف محمود، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وسحر حسني محمود السيد، المركز الثاني، وراضية أحمد إبراهيم، المركز الثالث، بالرياض، نجوى حسن يوسف قنديل، المركزالرابع، بفوه، وعزه عبد الحق سيد أحمد، المركز الخامس، ببلطيم، وسعيدة ابراهيم عثمان، المركز السادس، بقلين، وهنية فتحى خليل الغباشى، المركز السابع، بفوه، وماجدة محمد محمود الفرنواني، المركز الثامن، بفوه، وعزة محمد محمود الرويحى، المركز التاسع، بمطوبس، ومعا مصطفى بدوى بدير، المركز العاشر، بكفرالشيخ .