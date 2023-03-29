مواعيد تواجد سيارة المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات بقرى أسيوط

أعلن المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة أسيوط، عن تسير سيارة المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات بقري المطيعة ومنقباد وريفا وبني حسين وموشا ودرنكة وإسكندرية التحرير ونجع سبع، بداية من يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل حسب مواعيد كل قرية.

تجهيز أماكن للسيارة بالوحدات المحلية

وقال حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إنه جرى إرسال إشارة للوحدات المحلية بالمركز بمواعيد تواجد سيارة المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات على أن يتم تجهيز مكان لتواجد السيارة بكل وحدة محلية وتوصيل الكهرباء لها على أن يكون المكان به مستوى شبكة المحمول عالية.

وفيما يلي مواعيد تواجد سيارة المركز التكنولوجي بكل قرية

- الخميس 30 مارس المقبل تستهدف السيارة قرية المطيعة

- الثلاثاء 4 أبريل المقبل تستهدف السيارة قرية منقباد

- الخميس 6 أبريل القبل تستهدف السيارة قرية ريفا

- الثلاثاء 11 أبريل تستهدف السيارة قرية بني حسين

- الخميس 13 أبريل المقبل تستهدف السيارة قرية موشا

- الثلاثاء 18 أبريل المقبل تستهدف السيارة قرية درنكة

- الخميس 20 أبريل المقبل تستهدف السيارة قرية إسكندرية التحرير .

- الخميس 27 أبريل المقبل تستهدف السيارة قرية نجع سبع .