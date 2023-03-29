إحالة 8 أطباء و6 ممرضات للتحقيق خلال حملة مفاجئة في أسيوط

أحال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط 8 أطباء، 6 ممرضات للتحقيقات خلال جولة مفاجئة على مستشفيات أبنوب المركزي وصدر أسيوط والرمد والمركز الصحي بالفتح والوحدة الصحية بكوم أبو شيل بمركز أبنوب.

الجولة تمت برئاسة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ومدير المكتب الفني وعضوية دكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة، وسالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة ومحمد شريف وعبد الرحيم بكري أعضاء إدارة المتابعة بصحة أسيوط

حملات مستمرة لردع المخالفين

ونوه وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بأنه لا تهاون ولا استهتار في ردع المخالفين بأقصى الجزاءات والنقل من أماكنهم وخصم حافز الإشراف أو الطوارئ للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام واستمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة فى مختلف الاوقات صباحا ومساء وليلا وبعد منتصف الليل لرصد الملاحظات، وتذليل أي مشكلات وعمل لقاءات بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمى الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاية مشكلات حرصا على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين,

وأوضح أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشكلات المرضي.

جولات مفاجئة

وأكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية أن قيام اللجنة بالمرور على مستشفيات ابنوب المركزي وصدر اسيوط ورمد أسيوط والمركز الصحي بالفتح والوحدة الصحية بكوم ابو شيل بمركز ابنوب حيث جرى مفاجئة المنشآت الصحية، وتفقد سير العمل بالاستقبالات والعنايات والمبتسرين والأشعة والأقسام الداخلية والعمليات والغسيل الكلوي.