محافظ أسيوط يشيد بدور الأزهر ومؤسساته في نشر وسطية الإسلام وسماحته

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، احتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي للجامع الأزهر، والتي نظمتها منطقة أسيوط الأزهرية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط بمناسبة مرور 1083 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر في السابع من شهر رمضان المبارك.

كلمة شيخ الأزهر

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم للشيخ علاء عبدالرحيم المدرس بالأزهر الشريف، وكلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

نشر رسالة الإسلام الوسطية

ووجه محافظ أسيوط تحية شكر وتقدير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكل رجالات وقيادات الأزهر الشريف وجميع العاملين به لدورهم في نشر رسالة الإسلام الوسطية السمحة.

وأشاد بدور الأزهر الشريف ومؤسساته في التنوير على مر العصور ونشر وسطية الإسلام وسماحته وتقديم کل أنواع الدعم العلمي والثقافي عن طريق العناية بالوافدين وتوفير المطبوعات الدينية اللازمة، وإرسال البعثات وترجمة معاني القرآن مقرؤة ومسموعة عبر الإذاعة، بالإضافة إلى إنشاء المعاهد الدينية ودعم المراکز الثقافية حول العالم وحفظ التراث الإسلامي ودراسته ونشره.

التعاون المشترك

وأشاد المحافظ بقوة العلاقات بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأزهر الشريف بكل مؤسساته والتعاون المشترك في جميع المجالات، وخاصة في دعم المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.