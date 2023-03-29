يرغب المسلمون في قرى ومراكز محافظة أسيوط، في معرفة موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاربعاء الموافق 29 -3-2023 بحسب إمساكية قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 6.11 مساء.

وتصل عدد ساعات صيام اليوم الأربعاء 14 ساعة و6 دقائق بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

جدير بالذكر، أن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة أسيوط، حاضر في ملتقي الفكر الاسلامي بمسجد البقلي بمدينة أسيوط، وسط إشادة وحفاوة كبيرة من الجماهير، حيث كان عنوان الندوة اليوم عن فضل قيام الليل.

وأضاف الدكتور رفعت علي محمد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن الملتقى سيستمر طوال شهر رمضان المبارك في مسجد البقلي عقب صلاة التروايح.