«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات التي تصب في المقام الأول لصالح المواطنين، من خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد.

كما حضر السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، و أشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشورى، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور عميد سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

تخصيص عدد من الأراضي بغرض إقامة مشروعات

بينما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 505م لإقامة مكتب بريد بناحية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، كما وافق على تغيير اسم مدرسة حاذق الإعدادية إلى مدرسة محمد الإعدادية الكائنة بناحية حاذق مركز بيلا.

مشروعات حياه كريمة بكفر الشيخ

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص رقم 2611 والقرار رقم 1787 لعام 2022 بمركز ومدينة مطوبس ضمن حياة كريمة, كما وافق على تغيير اسم مدرسة قرية 71 التابعة لإدارة الرياض باسم لملوم على محمد.