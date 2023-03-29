الكرملين: بوتين لا يخطط للقاء مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يخطط للقاء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، في المستقبل القريب.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه «على الرغم من عدم وجود اتصال مخطط بين الرئيس بوتين، وجروسي في الوقت الراهن، إلا أن جروسي على اتصال دائم مع زملائه في وكالة الطاقة الذرية الروسية روس آتوم».

وحول الهدف الرئيس لروسيا من العملية الخاصة، أكد بيسكوف أن «الهدف الرئيسي هو ضمان أمن الأراضي الروسية ككل، وسلامة سكان المناطق الجديدة على وجه الخصوص».

وتابع: «نرى توحدا مطلقا للمجتمع الروسي، وتأييدا غير مسبوق للرئيس بوتين، والسياسة التي يتبعها، وثقة كبيرة بضرورة تحقيق جميع الأهداف الموضوعة للأزمة في أوكرانيا».

وحذر بيسكوف من أن «الصراع الجاري بين روسيا والغرب، سيستمر لفترة طويلة، واصفا إياه بـ (الحرب) بالمعنى الأوسع للكلمة»، قائلا: «هذه حرب واسعة ضد الدول المعادية لنا، إنها حرب هجينة شنوها ضد بلدنا، وستستمر لفترة طويلة، وهنا نحتاج إلى الحزم والتركيز والثقة بالنفس والوحدة حول الرئيس».