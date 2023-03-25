إبراهيم الجارحي لقناة القاهرة الإخبارية: مذكرة توقيف بوتين لها تداعيات كبيرة

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن مذكرة التوقيف التي أصدرتها الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعه المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا، لها تداعيات متعددة.

المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف «الجارحي» خلال تقديمه برنامج «بالمنطق»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الخبر رغم اتخاذه بصبغة قانونية، إلا أنه بطبيعة الحال يعد تطورا مهما، بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي في هولندا، دعت إلى القبض على بوتين، للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال أوكرانيا بشكل قسري إلى روسيا منذ بداية الحرب.

المفوضة الروسية لحقوق الطفل

وأشار إلى أنه وفقًا لهذا القرار يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرتي توقيف بحق بوتين، والمفوضية الروسية لحقوق الطفل، متسائلاً: «هل المحكمة ستستطيع بالفعل أن تحاكم بوتين جنائيًا؟».

ولفت إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى فهمه من أكثر من زاوية، فمن الزاوية القانونية، فإن روسيا مثل الولايات المتحدة والصين، أكبر ثلاث دول في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي غير ملزمين بقراراتها، كما أن أوكرانيا غير عضو في هذه المحكمة، لكنها وافقت على تدخل المحكمة في هذا الموضوع، لأنه في صالحها.