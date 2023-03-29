محافظ كفر الشيخ يُكرم موظفين بمسابقة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من الموظفين العاملين ضمن فرع توثيق الشهر العقاري بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، الحاصل على المركز الأول في المسابقة الداخلية للتميز الحكومي وعلى المركز الثاني في مسابقة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والمستشار سامح رمضان، وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشورى، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.

الموظفين المكرمين بالتميز بالحكومي

بينما جاءت أسماء الموظفين المكرمين وهم، سمير مسعود فرج ،رئيس فرع توثيق دسوق، وشكري البنهاوي، والسيد عمر، سفراء التميز، تحت إشراف المنسق العام، أسماء حمد، ومحمد الأحول وكيل وزارة الشهر العقاري، والدكتور إبراهيم الرويني مفتش وزارة العدل، وأشرف فليفل، الأمين المساعد بالمكتب.