مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان 2023.. استثناءات لبعض المكاتب 

تختلف مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان 2023 عن بقية أيام السنة؛ لتتماشى مع طبيعة الشهر الكريم، والتغير الذي يطرأ على جميع الأعمال، ولذلك أعلنت وزارة العدل مواعيد العمل بمكاتب الشهر العقاري خلال شهر رمضان 2023؛ إذ تبدأ من الساعة 9:00 صباحا، وتنتهي 3:00 عصرا.

مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان 2023

ويوجد استثناء للمكاتب في بعض المحافظات للعمل في الفترة المسائية منها أسوان؛ إذ تعمل بها مكاتب في الفترة المسائية وهي مكتب أسوان النموذجي شارع كسر الحجر، ومكتب we داخل مقر المصرية للاتصالات بشارع الكورنيش في مدينة أسوان، ومكتب إدفو بجوار شركة مياه الشرب بمدينة إدفو، ومكتب بمدينة دراو، ومكتب بمدينة البصيلية، وتبدأ في الساعة 8:00 مساء حتى 11:00 مساء.

الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري في رمضان 2023

وبعد عرض مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان 2023، نرصد الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري إلكترونيا في رمضان 2023:

1 ـ خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب الممكنة من حيث عدد المنتظرين.

2 ـ يمكن حجز موعد أون لاين عن طريق اختيار الفرع الأقرب لك، ثم إدخال الرقم الرقم القومي والتصنيف ونوع المحرر المراد استخراجه.

3 ـ خدمة تحرير التوكيل من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل، واختيار نوع الوكيل، وتحديد موعد واستلام المحرر، وسداد الرسوم المحددة.

4 ـ خدمة الاستعلام عن سريان محرر مميكن.