مالاوي: 600 قتيل جراء الفيضانات.. ومخاوف من انتشار الأمراض

قال وزير الإعلام في دولة مالاوي، إن الوضع في بلاده بعد أسبوعين من ترك العاصفة «فريدي» آثار الدمار في المنطقة الجنوبية من البلاد، ما زال صعبا، إذ ارتفع عدد القتلى لأكثر من 600 شخص مع زيادة أعداد النازحين.

فيضانات ضربت مالاوي

وذكر وزير الإعلام بمالاوي، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الفيضانات جرفت طرقا وجسورا وصعبت مهمة تقديم مساعدات وسط تخوفات من انتشار الأمراض في البلاد.

تضررات في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء

وذكر وزير الإعلام، أن الأزمة ضربت قطاعي الصحة والتعليم في المناطق المتضررة المختلفة ولحقها قطاع الكهرباء، بجانب تضرر أكثر من 500 مدرسة في البلد الإفريقي ذات الإمكانات المتواضعة.

نشر الكلاب البوليسية

ونشرت السلطات في البلاد الكلاب البوليسية من أجل العثور على جثث الضحايا في البلاد، وضربت العاصفة فريدي موزمبيق ومالاوي في وقت سابق من الشهر الجاري.