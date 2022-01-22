تنبؤ فيضان النيل يكشف عن خريطة سقوط الأمطار خلال الثلاثة أيام المقبلة

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن خريطة سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة، موضحاً أنه من المتوقع تعرض مناطق متفرقة اليوم السبت من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 3 ملليمترات، وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أوضحت سبب برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة الكبير، وأنه يعود لكتل هوائية اتجهت من جنوب شرق أوروبا ثم مرت على البحر المتوسط، ساهمت في خفض درجات الحرارة.

من المتوقع تعرض مناطق الساحل الشمالي الغربي وسواحل الدلتا لسقوط أمطار متوسطة

وأوضح تقرير مخرجات النماذج أنه من المتوقع تعرض مناطق الساحل الشمالي الغربي وسواحل الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 15 مم، غدا الأحد، وتتعرض محافظات الوجه البحري وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 ملليمتر وقد تصل إلى القاهرة، أما عن يوم الاثنين أوضح مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم وقد تصل إلى القاهرة أيضاً.

أكد المركز أنه قد تختلف التنبؤات بحالة الطقس لستة أسباب منها، تعدد الأدوات المستخدمة في التنبؤات مثل نماذج التنبؤات العددية أو الخرائط السينوبتكية ذات المقياس الكبير مثل خرائط توزيع الضغوط وكذلك الاستعانة بالبيانات المناخية التاريخية، كذلك رؤية الخبير أو الأخصائي للوصول لأفضل تنبؤ وكذلك اختلاف المدخلات للنماذج، الأمر الذي يؤدي لاختلاف المخرجات سواء في التوزيع الزماني أو المكاني، أما السبب الرابع فأسنده المركز إلى اختلاف الحالة الابتدائية للمدخلات، الأمر الذي يؤدي أيضا لاختلاف التنبؤات، كذلك أيضا فإن اختلاف بعض المعدلات التي تحكم حركة الهواء ليس لها حل نهائي لذا يتم استخدام بعض الطرق الرياضية التقريبية للحل، أما عن السبب السادس والأخير فهو معايرة الأمطار داخل النماذج عملية معقدة وتختلف من نموذج لآخر ومن مخطط لمخطط.