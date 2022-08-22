الجيش السوداني يدفع بآليات ثقيلة لاحتواء تداعيات فيضان النيل الأبيض

أصدر الجيش السوداني، قبل قليل، قرارًا بدفع آليات ثقيلة لمنطقة النيل الأبيض لسد الترع ومنع توسع الفيضانات، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

سد الترع ومنع توسع الفيضانات في السودان

وارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المناطق في السودان إلى 111 شخصًا، وفقا للإحصائيات الرسمية السودانية.

وقال المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، إن عدد ضحايا الفيضانات بلغ 111 شخصًا بواقع 80 قتيلًا و31 مصابًا، فيما تجاوزت عدد المنازل التي دُمرت 50 ألف منزل بينهم 17 ألف مدمرة بشكل كامل و23 ألفًا و850 منزلًا تعرضوا للتدمير الجزئي، فضلًا عن عدد كبير من المتاجر والمرافق.

فيضانات السودان

وتزامنا مع الفيضانات، أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ في 6 ولايات بسبب الأمطار الغزيرة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السودانية من أن السيول المفاجئة تضرب أغلب الولايات السودانية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المنخفضة.