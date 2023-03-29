احتجاجات عمالية في التشيك ضد مقترح رفع سن التقاعد إلى 68 عاما

ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» أن النقابات العمالية التشيكية انضمت إلى أحزاب المعارضة للاحتجاج على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد أربع سنوات إلى 68 عاما.

واحتشد نحو 2000 متظاهر اليوم الأربعاء، أمام المكاتب الحكومية في العاصمة براغ للتعبير عن معارضتهم للخطة.

وقال رومان دوركو، رئيس نقابة كوفو للعمال التي نظمت التجمع، للجمهور الغاضب «سوف ندافع عن أنفسنا»، وأشارت رسالة جرى التأكيد عليها في التجمع «لا نوافق بالتأكيد».

وبدا مؤخرا أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في التشيك ماريان جوريكا، قد غير رأيه بخصوص مقترح إصلاح نظام التقاعد الأصلي، لكن وزارته قالت في بيان إن رفع سن التقاعد لا يزال مطروحا على طاولة المفاوضات، ولم تنته الحكومة بعد من خطة إصلاح نظام التقاعد التي تقول إنها ضرورية لجعل النظام قابلا للتطبيق.

وشارك في المظاهرة زعماء من أحزاب معارضة لها مقاعد في البرلمان وبدون مقاعد، منهم أندريه بابيش، الملياردير الشعبوي من حزب آنو (نعم) الوسطي، وحزب الديمقراطية المباشرة المناهض للمهاجرين، والحزب الشيوعي اليساري المتطرف.

ودعا بابيش، وهو رئيس وزراء سابق، النقابات إلى تنظيم احتجاجات كبيرة، وتعهد بدعمها.