رئيس التشيك يبدأ زيارة رسمية إلى بولندا تستغرق يومين

بدأ الرئيس التشيكي بيتر بافيل، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى بولندا تستغرق يومين، وتأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها منذ توليه المنصب في التاسع من الشهر الجاري.

الزيارة هي الثانية لرئيس جمهورية التشيك الجديد

وذكر راديو براج الدولي أن هذه هي الزيارة الخارجية الثانية لرئيس جمهورية التشيك الجديد بعد زيارته لسلوفاكيا مطلع الأسبوع الجاري، فيما من المقرر أن يجتمع بافيل اليوم بنظيره البولندي، أندريه دودا، وعدد من كبار المسئولين.

بافيل يعتزم الرئيس التشيكي زيارة كييف

ويعتزم الرئيس التشيكي زيارة أوكرانيا وعاصمتها كييف الشهر المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الأوكراني فولوديمر زيلينسكي.