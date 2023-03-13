مطار مرسى علم الدولي يستقبل 5 رحلات طيران من التشيك وإيطاليا

يستقبل مطار مرسي الدولي، 5 رحلات طيران، اليوم الإثنين، قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا تقل سياحا من جنسيات أوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات طيران

أكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الإثنين، أن مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا بواقع رحلتين من التشيك و3 من إيطاليا وذلك ضمن رحلة طيران أسبوعية من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه أشار رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح يومياً عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا، لافتا في تصريحات لـ الوطن، ارتفاع معدل نسبة الإشغالات بالفنادق ووصلت إلى 80% خلال شهر مارس الجاري تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم حيث تعدى حاجز الرحلات 100 رحلة طيران أسبوعية لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.