رئيس التشيك يختتم زيارته الخارجية الأولى إلى سلوفاكيا بعد توليه منصبه

اختتم الرئيس التشيكي بيتر بافيل، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى سلوفاكيا، التي تعد أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في التاسع من الشهر الجاري، وبحث خلالها الأزمة الأوكرانية من بين قضايا أخرى.

سلوفاكيا الوجهة الأولى لرؤساء التشيك الجدد

وذكر راديو «براج الدولي» - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن «بافيل» عقد على مدار اليومين الماضيين محادثات مع نظيرته السلوفاكية سوزانا شابوتوفا، ورئيس الوزراء إدوارد هيجر، ورئيس البرلمان السلوفاكي بوريس كولار، إذ ناقشوا الأزمة في أوكرانيا وسبل محاربة المعلومات المضللة والتعاون الوثيق في مجال الدفاع، وأمور أخرى.

وتعد سلوفاكيا تقليديا الوجهة الأولى للرؤساء التشيكيين الجدد عقب توليهم مقاليد الحكم، وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من الرئيسة شابوتوفا.

وتتمتع التشيك وسلوفاكيا بعلاقات فوق المستوى العادي إذ قضى البلدان أكثر من 70 عاما في دولة مشتركة.