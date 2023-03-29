فيروس ماربورج يضرب غينيا الاستوائية.. تعرف على أعراض المرض

كشف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن المنظمة على علم بوجود حالات إصابة إضافية بفيروس ماربورج في دولة غينيا الاستوائية في القارة السمراء وسط مطالبات بالدولة بالإعلان عن أعداد الإصابات الحقيقية.

أعراض المرض

وذكرت المنظمة بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن فيروس ماربورج هو حمى نزفية فيروسية تسبب الوفاة بنسبة 88% ولديها عدة أعراض تشمل الحمى والإعياء والقيء الذي يحوي آثار دم والإسهال، ولا يوجد حتى الآن علاج معتمد لهذه الحمى.

عدد الحالات الرسمية

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن حالات الإصابة في غينيا الاستوائية: «لا يزال عدد الحالات المسجلة رسمياً تسع حالات مع سبع وفيات في ثلاث مقاطعات، ولأنه يفصل بين هذه المقاطعات الثلاث 150 كيلومتراً، فهذا يشير إلى انتشار أوسع للفيروس».

الفيروس وصل إلى تنزانيا

وواصل: «منظمة الصحة العالمية على علم بوجود حالات إصابة إضافية وطالبنا الحكومة بأن تبلغ المنظمة رسمياً بتلك الحالات، وهناك تفشٍ أيضاً للفيروس في تنزانيا حيث أبلغت السلطات عن 8 إصابات في منطقة واحدة، بينهم خمس وفيات».