يهتم المواطنون بمواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023 وأداء العبادات والمواظبة عليها، والذي يتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك 1444هجريا لرغبتهم في معرفة موعد أذان الفجر والمغرب وموعد السحور والإمساك.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة، حيث جاء موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و 19 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و 59 دقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف.

موعد أذان المغرب محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023

وجاء موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الخميس 30-3-2023، في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة، وأذان العشاء في تمام الساعة السابعة و31 دقيقة مساء، والسحور في تمام الساعة الواحدة و 59 دقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و 59 دقيقة، وعدد ساعات الصيام في ذلك اليوم 14 ساعة و 13 دقيقة.