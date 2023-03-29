بدأ شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، حيث يهتم المواطنين بمواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023 والذي يوافق سابع أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء روحانية مميزة، وتهتم مدريات الأوقاف بالمساجد مع حلول الشهر الكريم، بالنظافة العامة وصيانة الأجهزة الكهربائية، والتواجد الميداني من مسؤولي الأوقاف في كل المناطق.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

وتحل علينا أيام رمضان في جو من البهجة والسرور في نفوس الجميع، إذ أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023، التي توافق سابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث أن موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و21 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأربعاء 29-3-2023

كما أوضحت هيئة المساحة المصرية، باقي مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 29-3-2023، فموعد أذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و30 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و11 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقة صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقة.