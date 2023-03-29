رئيس الوفد: اهتمام السيسي بالإشراف القضائي الكامل يؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، دعم الحزب لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة.

وثمَّن رئيس «الوفد» اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الاقتراح، قائلا إن الرئيس تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وثمَّن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

مخرجات الحوار الوطني

و أكد رئيس «الوفد» أن توجيه الرئيس بالأخذ في الاعتبار ما تم مناقشته فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وتوجيهه للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية كل ذلك يؤكد حرص رئيس الدولة على نزاهة العملية الانتخابية ويؤكد بشكل قاطع أهمية مخرجات الحوار الوطني الذي تفاعل معه الوفد منذ البداية وشارك فيه بورقة عمل ومن بين قيادات الوفد أعضاء في مجلس الأمناء ورؤساء لجان.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة في بيان له اليوم قائلا: إن الوفد دائما وأبدا يرى في الإشراف القضائي الضمانة الكافية لنزاهة الانتخابات ومن هذا المنطلق فإنننا نتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الأخذ بهذا الاقتراح المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني وجاء بعد مناقشات مخلصة من مجلس أمناء الحوار ويؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التأسيس لجمهورية جديدة تتحول فيها مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة تحقق آمال وطموحات شعب مصر.