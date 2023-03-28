حزب التجمع: استجابة الرئيس السيسي لمقترح الحوار الوطني تؤكد دعمه

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن استجابة الرئيس السيسي لمجلس أمناء الحوار الوطني وتوجيهه للحكومة بدراسة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تعتبر رسالة مهمة تؤكد دعمه للحوار الوطني، وتوافر الإرادة السياسية لتفعيل مخرجاته على أرض الواقع.

ضمان نزاهة أي انتخابات مقبلة

وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استجابة الرئيس في الوقت نفسه تضع أطراف الحوار أمام مسئولياتهم للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم، ومن جانب آخر يكشف الرئيس عن تمسك النظام بضمان نزاهة أي انتخابات مقبلة سواء كانت نيابية أو رئاسية.

الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة مقترحات الحوار الوطني بشأن الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة».