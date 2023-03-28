حزب الجيل: الرئيس السيسي أكد للجميع حرصه على إنجاح الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن المنشور الذي كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وثمن فيه مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطني ووافق فيه على الاقتراح بإدخال تعديل تشريعي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على كل مراحل العملية وتوجيه سيادته، والحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسته ودراسة آليات تنفيذه وضع النقاط على الحروف، أكد للدنيا كلها حرص الرئيس على إنجاح الحوار الوطني.

حزب الجيل يشيد بمتابعة الرئيس الدقيقة للحوار الوطني

وأشار «الشهابي»، إلى أن متابعة الرئيس الدقيقة لمناقشة مجلس الأمناء واستجابته الفورية لاقتراحات مجلس الأمناء تؤكد أن كل ما سينتهي إليه الحوار الوطني من توصيات تنفيذية أو تشريعية ستأخذ طريقها إلى النور والتنفيذ.

الشهابي: الرئيس يتابع المناقشات التمهيدية للحوار

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية وحواراتها الوطنية مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يتابع فيها رئيس الدولة المناقشات التمهيدية للحوار ويتدخل لتعزيز مناخ الثقة بين المتحاورين وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال موقعه كرئيس للدولة والذي ترجمه الرئيس في صورة توجيهه الحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديل التشريعي المقترح من مجلس الأمناء للتغلب على النص الدستوري والذي أكد إجراء الانتخابات تحت الإشراف الكامل لأعضاء من الجهات والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات ستنتهي في العام المقبل، ليمتد هذا الإشراف القضائي لمدد أخرى، وهو ما يؤكد عزم الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.