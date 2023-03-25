عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «المتحدة» تحيي الدراما التاريخية والدينية

قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس إدارة الحوار الوطني، إن الدور التي تقوم به المتحدة من خلال الانتاجات الضخمة التي تقدمها في الفترة الأخيرة يستحق التقدير والإشادة بها، لأنها تساهم في رفع الوعي بدرجة كبيرة، ومسلسل رسالة الإمام الذي يذاع حاليا هو واحد من هذه الأعمال التي تثري الحياة الدينية والثقافية.

عودة للدراما التاريخية

وأضاف «عبدالقوي» في تصريحات لـ«الوطن» أن مسلسل رسالة الإمام عودة إلى الدراما الدينية والتاريخية ذات التأثير الكبير على المشاهد العربي، وهو يناقش أهم سنوات في حياة العالم الجليل الإمام الشافعي التي عاشها في مصر، والإمام الشافعي كان رجل دين تنويري بعيد كل البعد عن التطرف أو التشدد، فكان يجتهد كعالم مستنير يؤمن بالعلم والعلماء، وكانت آراؤه وسطية بعيدة عن التشدد.

تحية لـ المتحدة

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الشركة المتحدة تقدم دور كبير جدا في إعادة إحياء دراما التراث والدراما التاريخية والدينية التي افتقدناها في التلفزيون المصري خلال الفترة الأخيرة، ونتمنى رؤية المزيد من هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة.