تونس والبرازيل تؤكدان متانة العلاقات بين الدولتين

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، متانة العلاقات الّتي تجمع بين تونس والبرازيل والتي تقوم على الثقة المتبادلة، وعلى تقاليد التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج Fernando José de Abreu السفير الجديد للبرازيل بتونس، الّذي قدّم إلى الوزير التونسي نسخة من أوراق اعتماده، وذلك وفقاً لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء.

التنسيق بين تونس والبرازيل

ورحّب نبيل عمّار، بالدبلوماسي البرازيلي متمنّيا له النجاح في مهامّه، مؤكّدا استعداد الوزارة لتوفير الدّعم والتسهيلات الضروريّة له؛ ليؤدّي عمله في تونس في أفضل الظروف.

من ناحيته، أعرب سفير البرازيل الجديد عن عزمه العمل على دفع علاقات الصّداقة والتّعاون بين البلدين في كل المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأن تواصل البلدان الصديقان تقاليد التنسيق والتّشاور في كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .