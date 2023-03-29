العثور على جثة شاب بالترعة الإبراهيمية في أسيوط

عثر أهالي قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، اليوم الأربعاء، على جثة شاب طافيه بترعة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب بالترعة الإبراهيمية

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب بالترعة الإبراهيمية بقرية منقباد دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين الجثة لشاب يدعى «محمد.ن.أ» مقيم منطقة حي السادات بمدينة أسيوط وسبق قد تبلغ بتغيبه منذ عدة أيام، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر محضرًا بالواقعة وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة.