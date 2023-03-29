رئيس جامعة أسيوط: صرف مستحقات العاملين بالأجر اليومي خلال أيام

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، اجتماعه الشهري، إذ أكد «المنشاوي» وصول 11 مليون جنيه من وزارة المالية، لصرف مستحقات العاملين بالأجر اليومي، وبدء إجراءات صرفها خلال أيام.

كما تم عرض تقريراً مفصلاً لتعديل قرار مجلس الجامعة السابق بشأن توزيع مكافآت الوافدين، حيث تم تخفيض النسب المقررة لرئيس الجامعة والسادة النواب لصالح إدراج بعض الإدارات المعنية بالعمل في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات والسادة أعضاء المجلس من عمداء الكليات العملية والنظرية وشوكت صابر أمين عام الجامعة.

شهر رمضان الكريم

وتوجه رئيس الجامعة بصادق التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين وكذلك الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

تكريم نواب الجامعة

وقدم رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير للدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقاً، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، وذلك لما بذلوه من جهد مخلص وعطاء متميز خلال فترة توليهما مناصبهما، وقدم الدكتور أحمد المنشاوي درع الجامعة تكريماً للدكتور شحاتة غريب.

جامعة أسيوط الأهلية

وقدم المحلس التهنئة إلى الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة لتكليفه بالقيام بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية بجانب عمله، والدكتور محمود عبد العليم لتكليفه بالقيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر لتكليفه بالقيام بعمل عميد معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي متمنياً لهم جميعاً التوفيق والسداد في مهام عملهم الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة على وضع خطة هادفة لتحقيق مزيد من التعاون الإقليمي بين الجامعة ونظيرتها بالوادي الجديد وذلك في إطار التعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات الحكومية المجاورة في محافظات الصعيد من أجل العمل المشترك لتحقيق ركائز التنمية المستدامة في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

المشروعات البحثية

واستعرض المجلس خلال الجلسة اللائحة التنظيمية لبرنامج التمويل الداخلي للمشروعات البحثية والتنموية وحاضانات الأعمال البحثية التطبيقية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية في صعيد مصر وفقاً لرؤية التنمية في مصر 2030، حيث تطرح الجامعة من خلال البرنامج تمويلاً تنافسياً لخلق بيئة بحثية وتنموية جاذبة لتحقيق ركائز التنمية المستدامة وطرح حلول ملائمة للمشكلات القومية والتحديات التي تواجه المجتمع.

إعداد المعلم الجامعي

وقدم الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لائحة استرشادية تضم تصور للقرارات التصويبية للباحثين المتجاوزين لميثاق وأخلاقيات البحث العلمى وتنص على شكل بعض التجاوزات للسلوكيات والقواعد المنظمة لهذا الشأن والجزاء المناسب لكل شكل من أشكال التجاوز ، وشهدت الجلسة توصية من مجلس الجامعة بإدراج أخلاقيات البحث العلمي، ولائحته الاسترشادية ضمن برامج دورات إعداد المعلم الجامعي التي تنظمها الجامعة .

كما شهد الاجتماع توصية المجلس بمخاطبة الكليات لإعادة النظر فى الخطة الخمسية بكل كلية بتعيين المعيدين بما يضمن تمكين أوائل الدفعات وإتاحة الفرصة الملائمة لهم للتعين معيدين بكلياتهم وفق قواعد عادلة ومنصفة للجميع.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة أن الجلسة شهدت عرض عدد من الملفات الجامعية في قطاعات التعليم والطلاب، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا وكذلك جامعة أسيوط الأهلية المدرجة على جدول أعماله.