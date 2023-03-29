رئيس جامعة أسيوط: نعمل على مواصلة التنمية وتطوير العنصر البشري

عقد مركز تطوير التعليم الجامعى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، لاستعراض ومناقشة بعض الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، والتي تخص اعتماد كليات الجامعة، وتدريب الكليات على معايير الاعتماد البرامجي، وطرح برنامج تدريبي نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار للقيادات الأكاديمية و الإدارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عمر سيد خليل مدير المركز، وأعضاء المجلس وهم الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور حسن الهوارى مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات و دعم اتخاذ القرار، والدكتور محمود عبد الناصر مدير إدارة المشروعات، و الدكتور حماد عزب عميد كلية الحقوق الأسبق.

الاستفادة من الخبرات

واستهل الدكتور أحمد المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة تنمية وتطوير العامل البشري، وتأهيل الأجيال الواعدة مع الاستفادة من الخبرات والكفاءات.

معايير ضمان الجودة

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة تحرص على تطوير ما تقدمه من برامج تعليمية وأنشطة بحثية بما يتوافق مع كبرى الجامعات الدولية، وقواعد ومعايير ضمان الجودة والمعلنة من الهيئة القومية لضمان الجودة، وبما يحقق مساعي الجامعة فى تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العلمية لأساتذتها وخريجها، مشيداَ بالخطوات التي قد اتخذتها الجامعة فى مجال ضمان الجودة على مستوى الجامعات المصرية منذ بداية التوجه لتحقيق الجودة على مستوى الجامعات المصرية.

التمويل المادي

وأشار الدكتور عمر سيد خليل أن الاجتماع تضمن تقويم الأداء الذاتى للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومقترح بالتمويل المالى لوحدات ضمان الجودة بالكليات، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لتأهيل الكليات للاعتماد، مشيراً إلى حرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة وفق ضوابط معايير الجودة والاعتماد، فى إطار حرص الجامعة على تطوير أداءها و برامجها الدراسية و العلمية و التدريبية فى مختلف التخصصات و القطاعات.