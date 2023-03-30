يبحث الصائمون بقرى ومراكز محافظة أسيوط عن موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 30-3-2023، الذي يوافق ثامن من أيام شهر رمضان المبارك، إذ يقبل الصائمون على أداء الصلوات جماعة.

موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الخميس 30-3-2023

وبحسب قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية يحين موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 30-3-2023 الساعة 4.24 صباحا، حيث يصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم 14 ساعة و7 دقائق، وتشهد المساجد بمختلف القري والمراكز بالمحافظة اقبالا وزحاما كبيرين للمصلين الذين توافدوا لأداء صلوات الجماعة بالمساجد والتمتع بروحانيات الشهر الفضيل.

استعدادات مديرية أوقاف أسيوط

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط استعدت لاستقبال المصليين بمختلف مساجد قري ومراكز المحافظة وأداء الصلوات وصلاة الترويح من خلال حملات لتنظيف وتعقيم المساجد وتقديم الدروس والندوات الدينية بالمساجد وكذلك تواجد كبار القراء في المساجد الكبيرة المتواجدة بمدينة أسيوط وعواصم المراكز والتي تشهد زحاما واقبالا كبير للمصلين وتجهيز أماكن لاستقبال أعداد أكبر للمصلين .