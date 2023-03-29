ترامب يحذف منشورا على السوشيال ميديا بعد موجة انتقادات

نفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحريضه لأنصاره من أجل ارتكاب أعمال عنف في نيويورك ضد المدعي العام في مقاطعة مانهاتن، ألفيت براج، بحسب منشور مؤخرا لترامب على شبكة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها ترامب.

صورة مثيرة للجدل لترامب

ونشر الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة على موقع «تروث سوشيال» يحمل فيها مضرب بيسبول وبجانب المحقق براج ولكن عاد وحذف هذا المنشور مرة أخرى.

انتقادات طالت ترامب

وانتقد خبراء القانون وأعضاء الحزب الديقمراطي انتقادات للرئيس الأمريكي السابق بعد أن أصدر تصديرات من «الموت والدمار المحتملين» إذا تم اعتقاله.

مقابلة مع ترامب

أجرت قناة «فوكس نيوز» مقابلة مع ترامب نفى فيها دعوته إلى الموت والدمار ليوضح أنه فقط يخاف من وقوع هذه الاحتمالات، متابعا: «لم أقل الموت والدمار، قلت إنني أحذر أنهم إذا فعلوا ذلك، ستكون المحاكمة مزيفة.. وحتى أعدائي يقولون: لا يمكنكم القيام بهذه المحاكمة، سوف يتسبب ذلك في مشاكل هائلة، ولم أقل افعلوا شيئًا سيئًا، بل أخشى أن يفعل الناس شيئًا لأنهم يشعرون بغضب شديد».

في الوقت نفسه انتقد محامي دونالد ترامب، جو تاكوبينا، إن منشورات الرئيس الأمريكي السابق على الإنترنت ضد محامي منطقة مانهاتن واصفا إياها بأنها «غير حكيمة».