تفاصيل أول تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.. هاجم بايدن

على الرغم من التهم الموجهة إلى الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إلا أنه لا يزال يحشد مؤيديه في مظاهرات لدعمه، وكان أول تجمع انتخابي له في واكو بولاية تكساس، والتي تحدث فيها وانتقد منافسه الجمهوري رون ديانتس، والمدعين العموم الذين يلاحقونه بتحقيقات جنائية، ووصفها بأنها «عرض الرعب الروسي الستاليني».

أول تجمع انتخابي لترامب

وكان دونالد ترامب قد حدد السبت الماضي كأول تجمع انتخابي في واكو بولاية تكساس، حيث حضر عدة آلاف من مؤيديه المتعصبين، وحملوا اللافتات التي تنتقد السلطة الحالية ووصفوها بأنها «مطاردة الساحرة».

وألقى ترامب خطابه على مؤيديه لمدة ساعتين متتالية، قام فيها بمهاجمة الجميع بداية من المدعين العامين الذين يحققون معه في التهم المنسوبة إليه، ووصف بأنها تحدث نتيجة دوافع سياسية.

كما اتهم الرئيس الديمقراطي بتدبير ملاحقته الجنائية لتقويض محاولته الترشح للبيت الأبيض، بدون أي أدلة على حد وصف وكالة رويترز الإخبارية.

وقال ترامب: «إن استخدام نظام بايدن لإنفاذ القانون كسلاح ضد خصومه السياسيين هو شيء مباشر من برنامج الرعب الروسي الستاليني، منذ البداية كانت مطاردة ساحرات وتحقيقات زائفة تلو الأخرى».

الاتهامات الموجهة لترامب

يخضع ترامب للتحقيق من قبل المدعين العامين في مانهاتن بسبب انتهاكات تمويل الحملة الانتخابية بسبب دفعه أموالا لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية قبل انتخابات عام 2016.

ويحقق مستشار خاص عينته وزارة العدل في مزاعم أنه احتفظ بوثائق سرية للغاية ودبر مؤامرة تسعى لإلغاء انتخابات 2020.

اختيار واكو بولاية تكساس

قال متحدث باسم حملة ترامب إنه تم اختيار واكو لما وصفه الرئيس السابق بأنه أول تجمع كبير له في السباق الرئاسي 2024 لأنه يقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديه البنية التحتية لاستضافة الحدث الكبير.

لا يواجه ترامب خطرًا قانونيًا فحسب، بل يواجه تحديدًا محتملا من حاكم فلوريدا حيث تشير المؤشرات إلى تراجع دعمه، على الأقل في أماكن مثل نيو هامبشاير، ساحة معركة أولية مبكرة.