صور مؤثرة تظهر حجم الدمار الناجم عن إعصار ميسيسيبي.. كارثة مفجعة

ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، وأظهرت صور حجم الدمار التي سببه الإعصار، بحسب ما نقتله شبكة «بي بي سي».

بلدة رولينج فورك 20% من سكانها تحت خط الفقر

ويذكر أن بلدة رولينج فورك، يعش نحو 20% من سكانها تحت خط الفقر، وقال محافظ بلدة رولينج فورك، إلدريدك ووكر، «إن كل ما آري مدينتي من اليسار إلى اليمين فقد آري الدمار (مدينتي ذهبت)».

تسبب الإعصار في انقلاب السيارات وانقلاب المنازل، ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن الصور بأنها «مفجعة» وأصدر أوامر بالمساعدة الفيدرالية.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ في البحث عن الناس ولا يزالون في حالة من الصدمة، وذكرت إدارة الطوارئ إن هناك 4 أشخاص مفقودين.

ومن شدة الإعصار تسبب في سقوط الأشجار وقطع خطوط الطاقة وتدمير العديد من القرى والمناطق الريفية، كما اصطحب معه عواصف رعدية وأمطار غزيرة عبر ولاية مسيسيبي.

والأعاصير في الولايات المتحدة تعد شائعة نسبية، بخاصة في الولايات الجنوبية الوسطي من البلاد.