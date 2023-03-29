زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية أضنة في تركيا

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، اليوم الأربعاء، إن زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب ولاية أضنة جنوب البلاد، بينما أشار مسؤول محلي إلى أنه لم ترد أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

وأوضحت «آفاد» بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن الزلزال ضرب منطقة «صائم بيلي» التابعة لولاية أضنة، لافتةً إلى أنه وقع على عمق 9.38 كم.

زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا

جاءت هذه الارتدادات بعد زلزال منذ شهر ونصف ضرب تركيا وسوريا شدته 7.8 على مقياس ريختر وتوفى فيه وأصيب أكثر من 50 ألف شخص وسط مساعدات دولية