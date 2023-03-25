«مصر للطيران» تحصد المركز الخامس بين الشركات الأكثر تشغيلا لرحلات تركيا

حصلت شركة مصر للطيران على المركز الخامس من بين شركات الطيران التي كان لها النصيب الأكبر في تشغيل الرحلات الجوية القادمة من إسطنبول أو المتجهة إليها خلال عام 2022، وجرى نشر هذا التقييم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تختص بمجال الطيران الجوي.

جاء ذلك وفق التقييم والإحصائيات التي أجراها مطار إسطنبول (IGA) بدولة تركيا بشأن اختيار شركات الطيران الأجنبية الأكثر عدداً في تسيير الرحلات الجوية المتجهة من وإلى إسطنبول.

وأعرب المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته لحصول الشركة الوطنية على هذا التقييم، مشيراً إلى أنَّ الشركة تستهدف دائما تطوير أسطولها الجوي والعمل على زيادة نقاط شبكتها الجوية لجذب المزيد من العملاء.

الطحطاوي: الشركة تسعى دائماً لتقديم كل ما هو أفضل من خدمات

ومن جهته، أوضح إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنَّ الشركة تسعى دائماً لتقديم كل ما هو أفضل من خدمات تلبي متطلبات ورغبات عملائها حول العالم من خلال ضم طرازات جديدة ومتطورة تلبي تطلعاتهم في كل رحلة على متن طائرات مصر للطيران.