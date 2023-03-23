زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر اليوم ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان اليوم أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض وكان مركزه منطقة مدينة «غوكسون» في ولاية كهرمان مرعش.

زلزال في تركيا وسوريا

ووقع من قبل زلزال في دولتي تركيا وسوريا، بشدة بلغت 7.8 على مقياس ريختر، وسط انهيار بعض أجزاء البنية التحتية في البلاد، مع توجيه مساعدات من مختلف دول العالم.