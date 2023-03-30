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مواعيد مسلسل الكبير أوي على قناة on في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
12:03 ص | الخميس 30 مارس 2023
أحمد مكي

أحمد مكي

يرغب متابعو مسلسل الكبير أوي7، بطولة أحمد مكي معرفة، مواعيد مسلسل الكبير أوي على قناة on في رمضان 2023، وذلك بعد الأحداث الكوميدية التي شهدها المسلسل في أولى حلقاته.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023، يوميا في تمام الساعة 6:15 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى في 12:30 منتصف الليل والإعادة الثانية تكون في البوم التالي 2:00 مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي

وتدور أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي في اطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تواجه الكبير وزوجته مربوحة بعد فترة زواج قصيرة؛ مما اضطرهم إلى اللجوء لمستشارة علاقات زوجية والتي تقوم بدورها الفنانة اللبنانية نور، وتنصحهم بتغيير حياتهم وعودة أيام الخطوبة مره اخري.

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