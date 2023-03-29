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مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6.. «علاء مرسي ضيف شرف الكبير»

كتب:

ياسمين محمود
11:59 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

إشادات عديدة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7، بعد الأحداث الكوميدية العديدة التي تضمنتها الحلقة، ومنها خطف مربوحة في مصر.

علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 7

وحل الفنان علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي7، حيث جسد دور «عم فخري» الذي يعاني من مرض نفسي باحثا عن ابنته التي افتقدها منذ سنوات، ويجد مربوحة في المول ويقنعها أنّه صاحب محل أطقم بها 20% ليكرا، وبالفعل تقتنع بكلامه وتذهب معه، لتفاجأ أنّه خطفها في فيلا غريبة بها هيكل عظمي قال إنّها زوجته.

الكبير أوي يبحث عن مربوحة

ومن ناحية أخرى، يبدأ الكبير البحث عن مربوحة ويلجأ إلى كاميرات المول ليكتشف أنّه تم خطفها ويبدأ رحلة البحث عنها بصحبة صديقه نفادي.

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