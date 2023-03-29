مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة7.. أحمد مكي يبدأ البحث عن مربوحة مع سائق التاكسي

بدات الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 7 بإيجاد الكبير أوي لخيط يوصله إلى مربوحة وهو سائق التاكسي محمود ريجاتا، الذي يقوم بدوره الفنان أوتاكا.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 7

وذهب الكبير بصحبة نفادي إلى منزل سائق التاكسي محمود ريجاتا ليجد عزاء حماته والذي تلقي خبر وفاتها أمس، بعد توصيل مربوحة وعم فخري، ووجد الكبير، سائق التاكسي وهو منهار أثناء العزاء، ليتضح أن انهياره خوفا من زوجته، وبالاتفاق مع الكبير يبدآن البحث عن مربوحة.

مربوحة في فيلا عم فخري

وفي جو مخيف في فيلا عم فخري، الذي يقوم بدورة الفنان علاء مرسي، تنزل مربوحة من الغرفة الموجودة بها، وهي ترتدي ملابس ابنته رباب، ويجلسان لتناول الإفطار مع الأباجورة والمقشة والمخدة، وعرف مربوحة على أنهم عائلتهما، وتتفاعل معه مربوحة وتجاريه ثم تحاول الهروب لكنه يمسكها.