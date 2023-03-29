مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. نور الشريف حاضر بفيلم آخر الرجال المحترمين

كان للفنان الراحل نور الشريف حضور في الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب بفيلم آخر الرجال المحترمين.

نور الشريف حاضر في مسلسل الكبير أوي

وظهر مشهد من فيلم آخر الرجال المحترمين للفنان نور الشريف أثناء بحثه عن الطفلة المفقودة خلال أحداث الفيلم، وخلال أحداث المسلسل علق علاء مرسي والذي يقوم بدور عم فخري الذي قام باختطاف مربوحة اعتقادا منه أنها ابنته رباب، ليدور حوار بينهما أن الفيلم لا بد أن يكون اسم قبل آخر الرجال المحترمين لأنه هو آخر الرجال المحترمين.

وتحاول مربوحة أن تجاري فخري في الكلام حتى تحاول الهروب ولكنها تفشل، وتكتشف أنه خطف كذا فتاة وقام بتحنيطهم داخل إحدى الغرف في الفيلا.

موعد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي

وتم عرض الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON اليوم في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، وتتم الإعادة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويُعرض مرة ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.