تربويون: «المتحدة» تقدم قدوة للأطفال وتعد رجالا للمستقبل بمحتوى إعلامي آمن

أشاد عدد من أساتذة التربية بالمحتوى الدرامى والإعلامى الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأطفال، مؤكدين أنه يسهم فى تنشئة الأطفال تنشئة سليمة خاصة مع التطور التكنولوجى الرهيب ووجود العديد من الأفلام الأجنبية، التى قد تخالف العادات والتقاليد المصرية، موضحين أن الشركة المتحدة حالياً تتعاون مع الأسرة كتفاً بكتف، ويداً بيد، فى التنشئة والتربية الأخلاقية السليمة.

«سحر»: محتوى إعلامي آمِن للطفل

وأكدت الدكتورة سحر نسيم، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة، أنه مع انتشار التكنولوجيا ورقمنة التعليم لم يعد المنع هو الخيار المطروح أمام الآباء والأمهات، ولكن البحث عن محتوى آمِن ولائق للطفل، يراعى ميوله واتجاهاته ويحقق له تنشئة اجتماعية وخُلقية صحيحة تتوافق مع عادات المجتمع المصرى والعربى هو الحل الأمثل، وهنا يقع العبء الأكبر على رجال الإعلام الذين يتشاركون مع علماء التربية فى تحمّل المسئولية بتوفير نموذج وقدوة للطفل، يتعلمون من خلالها ويناسب ثقافتهم من خلال البرامج والمواد الإعلامية الموجهة، والتى تعبِّر عن الهوية العربية بما لها من سمات مميزة، وهو ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضافت «نسيم» أن «المتحدة» تقدم خريطة برامجية ودراما فى العالم العربى وأعمالا كارتونية موجهة للطفل تستهدف التنشئة الاجتماعية والثقافية التربوية للطفل المصرى خاصة، والعربى بصفة عامة، فى ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التى تؤثر بالسلب على الأطفال، فى محاولة منها لتقديم محتوى إعلامى آمِن للطفل يهتم بتعليمه وتثقيفه، فى محاولة للتعاون مع الأسرة فى تحقيق التنشئة الاجتماعية والأخلاقية السويّة من الأطفال.

«إيلارية»: برامجها تدعم الهوية المصرية

وقالت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن الدور التربوى الذى تلعبه البرامج الموجهة للأطفال يعد ركيزة مهمة فى التنشئة الاجتماعية ومحوراً مهماً فى ترسيخ الهوية والحفاظ عليها، إضافة إلى ما تغرسه تلك البرامج من قيم فى نفوس الأطفال، وهو الدور المكمل للدور المدرسى والأسرى، وأضافت: «ما قدمته الشركة المتحدة يعد خطوة كبيرة فى تشكيل وجدان طفل اليوم الذى سيصبح غداً رجل المستقبل، من خلال برامجها التى تدعم الهوية المصرية (يحيى وكنوز) على سبيل المثال الذى ربط طفل اليوم بماضيه العريق بشكل كارتونى جاذب للانتباه شكَّل الوجدان من خلال رسائل قصيرة ولكنها عميقة فى نفوس الأطفال.. تحية كبيرة لصناع العمل والقائمين عليه».

أضافت الدكتورة إيلارية عاطف لـ«الوطن»: «نأمل أن تكون تلك الأعمال على مدار العام»، مؤكدة أن الوقت المناسب لها خلال الإجازة الصيفية حتى يتسنى للأطفال متابعتها بشكل يومى كوجبة تربوية ترسخ القيم الإيجابية والسلوكيات التى تعد مواطناً صالحاً قادراً على صناعة مستقبل مشرق لوطنه.

وأشارت الخبيرة التربوية إلى أن البرامج التى تستهدف الأطفال لها أهمية كبيرة فى الوقت الحالى، لقدرتها على إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر ويمتلك من القيم الإنسانية كالمحبة والتسامح وقبول الآخر والتعايش معه بشكل سلمى، مما يساعد على تماسك المجتمع: «نحن كتربويين نسعى جاهدين لتعظيم القيم الإنسانية منذ الصغر باستراتيجيات جاذبة للأطفال مثل المسرحيات والأفلام الكارتونية والأغانى الوطنية».

«عبدالرشيد»: تسهم في تعزيز العطاء وغرس قيم التسامح لدى الأطفال

الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، أكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت القيام بدورها الوطنى، وقد تمثل ذلك فى تأسيس مشروع ضخم لبناء وتأسيس الوعى الصحيح لدى الأطفال، فقدمت الشركة نموذجاً يحتذى به فى العمل الإعلامى الموجه للطفل المصرى، الأمر الذى يحافظ على قيم وعادات المجتمع ويساعد على تماسك الأسرة المصرية، من خلال استناد هذا المشروع على خريطة لصناعة المحتوى الدرامى والإعلامى الهادف الموجه للأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرشيد أن ما تسعى إليه «المتحدة» فى إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى بمثابة محتوى يتضمن معالجات إعلامية وفنية ودرامية مختلفة من برامج ومسابقات ومسلسلات وأفلام ورسوم متحركة تعالج العديد من الموضوعات المهمة مثل قيم الحضارة المصرية القديمة والرياضة فى حياة المصرى القديم والفلك، وأهم عواصم مصر التاريخية وأهم المسلات والمعابد وأسرار بناء الأهرامات وغيرها من موضوعات الحضارة المصرية القديمة التى تعكس الاعتزاز بأصالة وهوية الشخصية المصرية فى نفوس الأطفال منذ الصغر.

وأكد أن المحتوى الدرامى والإعلامى يسهم فى تعزيز قيم العمل والعطاء وغرس قيم التسامح والمواطنة والانتماء والولاء وحب الوطن وتقبل الآخر فى قلوب الأطفال، الأمر الذى يساعد على تحصين هؤلاء الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى وإكسابهم مقومات الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، كما أن لهذا المشروع الذى أطلقته الشركة المتحدة أهمية تربوية كبرى من خلال تنمية القيم الإيجابية التربوية الصحيحة فى نفوس الأطفال، إلى جانب مساهمته فى توفير قاعدة بيانات كبيرة من المعلومات الصحيحة المبنية على أسس علمية صحيحة فى مختلف المجالات، علاوة على مساهمه هذا المشروع فى دعم واكتشاف مواهب الأطفال فى مختلف المجالات، وهو أيضاً ما تنشده الدولة، فى ضوء اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام ببناء شخصية الطفل المصرى فى مختلف النواحى والمجالات بشكل إيجابى وبأساليب تربوية صحيحة.