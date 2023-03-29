أعمال «المتحدة» للأطفال وعي وترفيه (ملف خاص)

عبر منظومة ترتكز على أسس بناء الوعى والتنشئة السليمة، ومن خلال محتوى آمن وهادف، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للصغار بمختلف مراحلهم العمرية.

«محتوى الطفل» الذى عمدت «المتحدة» إلى تقديمه، راعى الاستمرارية طوال العام من خلال خريطة برامجية خصصت فترات مفتوحة للأطفال فى قنوات الشركة المختلفة، تتضمن «كارتون» وبرامج أطفال، تعتمد على تقديم جرعة متوازنة تحافظ على القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال، بجانب الترفيه والتعليم وإعلاء مبادئ احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن والتسامح.

وخلال شهر رمضان، حرصت الشركة على حجز مساحة على قنواتها لعرض الأعمال المخصصة للطفل، ومنها مسلسل «يحيى وكنوز» فى جزئه الثانى، الذى يشهد لأول مرة تقديم حلقاته بلغة الإشارة، فضلاً عن مسلسل «المحمية».

ويأتى هذا التحرك من «المتحدة» لمواجهة الأعمال الغربية التى بدأت تغزو شاشات الفضائيات وشبكة الإنترنت، وتعمد لتقديم محتوى يتنافى مع أسس التربية السليمة والقيم المصرية الأصيلة، كما أنه يأتى انطلاقاً من سعى الشركة لبناء جيل جديد منتمٍ للعائلة والوطن، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ«بناء الوعى» التى تستهدف حق الأجيال القادمة فى التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات.

وتلقى تلك الخطوات التى تتخذها الشركة المتحدة للحفاظ على وعى الأطفال والنشء عبر محتوى إعلامى وفنى آمن، إشادات كبيرة على المستويات كافة، والتى نستعرضها فى هذا الملف.