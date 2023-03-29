«المتحدة» تُعيد إحياء ملف إعلام الطفل.. برامج متنوعة وفترات مفتوحة

خطواتٌ واضحة، وآلية مُحكمة، تُطبقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ شهور عدة، لإحياء إعلام الطفل مُجدداً، بإطلاق حزمة من البرامج والمسلسلات الكارتونية التى تستهدف النشء الجديد، بهدف بناء الوعى، وذلك وفق أسس سليمة يعتمد قوامها على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات، إذ يأتى ذلك عبر اقتناص الأفكار الجديدة وتوظيفها بشكلٍ فنى مشوق وجذاب للأطفال، ما يُسهم فى بناء أجيال منتمية للعائلة والوطن بشكلٍ عام.

خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية لبناء الأجيال المقبلة على أسس المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات

منذ أكتوبر الماضى، بدأت «المتحدة» العمل بشكلٍ جاد على ملف إعلام الطفل، وإزاحة الستار عن الملامح الأولية لأعمالها الجديدة، والتى شملت برامج ومسلسلات وكذلك حملات توعوية للارتقاء بالأخلاق والحث على اتباع السلوكيات الإيجابية، وذلك بأسلوب درامى بسيط وسهل وجذاب.

وبدأت «المتحدة» بإطلاق أكثر من مشروع برامجى، عبر قنواتها المختلفة، قبل شهور، وهما برنامج «أطفال الحياة» تقديم سلمى صباحى، ويتضمن فقرات متنوعة، منها فقرة خاصة تحت عنوان «اتكلم عربى» لتعزيز انتماء الأطفال بلغتهم العربية، ويهتم بمخاطبة الأطفال بشكل يحاكى أفكارهم من خلال فقرات خاصة بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما يشمل فقرات علمية تهتم بتعليمهم مبادئ لغة البرمجة وبعض التجارب العلمية المحببة لجميع الأعمار.

كما يشمل البرنامج حواراً بين ماما سلمى والدمية المشاغبة «بنتخ» فى بداية كل حلقة بهدف تنمية سلوك الأطفال وحسن تصرفهم فى المواقف المختلفة، فيما يهتم البرنامج بالأطفال من سن 6 سنوات حتى 12 سنة وبمشاركة الأطفال ذوى الهمم لدمجهم وتمكينهم فى المجتمع.

وكذلك برنامج «رحلة سعيدة» تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبوبكر، حيث يتضمن العديد من الألعاب والأسئلة والمسابقات وكذلك الحواديت لأطفال البرنامج، فضلاً عن مُشاركة أولياء الأمور، ودخولهم فى تحدٍّ مع أبنائهم، كما يظهر شخصيات «يحيى وكنوز» فى فقرة خاصة بالبرنامج.

أما فى ضوء أعمال الطفل التى تشارك فى موسم رمضان لهذا العام، فيأتى مسلسل «يحيى وكنوز» فى موسمه الثانى، حيث تواصل «المتحدة» استكمال المسلسل بعد النجاح الضخم الذى حققه الجزء الأول العام الماضى، وذلك بجانب إطلاق مسلسل جديد يحمل اسم «المحمية».

إطلاق أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكل مستوياته باسم «نبتة»

ويأتى كل ذلك فى إطار أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاقه فى الربع الأخير من العام الماضى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

البداية بـ7 أعمال كبرى برامجية وكارتونية وعرائس ومسابقات وستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل

ويتضمن مشروع «المتحدة» إطلاق أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته وهى «نبتة» التى قالت الشركة إنها ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس، ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها تباعا والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على جميع المستويات.

كما تضمنت الخريطة البرامجية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص فترات مفتوحة للأطفال تتضمن «كارتون» وبرامج أطفال تهتم بالقيم والأخلاق النبيلة والاهتمام بتربية الطفل، كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال، منها الأبجدية العربية وجدول الضرب، وأغانٍ تحث على احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن.

وقررت المتحدة تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال، وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة، فضلاً عن تخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت «إجازة المدارس»، كما أطلقت فقرات للأطفال فى برنامج 8 الصبح على شاشة قناة DMC.

إلى جانب إطلاق «المتحدة» أكبر مشروع مواهب كرة قدم فى تاريخ مصر وهو «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذى يهتم باكتشاف وتبنى أفضل المواهب الرياضية فى معظم محافظات الجمهورية، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تلبية دعوة حضور المباراة النهائية فى «كابيتانو» قُبيل شهر رمضان المعظم.

كما دشنت «المتحدة» مبادرة «أخلاقنا الجميلة» التى لاقت ردود فعل جيدة وتستهدف بناء الإنسان المصرى بمختلف مراحله العمرية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ«بناء الوعى» التى تستهدف حق الأجيال القادمة فى التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات.